Ученые обнаружили возле Солнца огромный объект

Американские ученые пришли к выводу, что возле Солнца обнаружен гигантский объект, который превышает даже размер Юпитера.

В NASA отметили, что пока неизвестно, что это такое. До сих пор выяснить, какую природу носит этот естественный космический объект, не получается даже у самых скептически настроенных ученых.

Не исключено, что это какой-то вид гигантского энергетического коллектора, собирающего плазму или водород Солнца. Но многие эксперты приходят к выводу, что наблюдаемый объект - рукотворный. А поскольку человечеству до такой технологии еще далеко, то объяснить все можно только инопланетянами.

Как пишут российские СМИ, эта теория полностью разрушает скептические нападки на уфологов, якобы, видевших "несуществующие НЛО" возле Солнца.

Но что мы знаем о возможностях инопланетных цивилизаций? В последнее время очень много шуму наделали сообщения о "девятой планете" Солнечной системы, или "планете Х". Недавно французские и шведские астрономы заявили, что речь может идти об экзопланете, захваченной Солнцем у соседней звезды... Научная работа на эту тему была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

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