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Источник Правда.Ру

Солдату отрастили новое ухо на руке

Мир

Армейские хирурги успешно пересадили новое ухо военнослужащей, потерявшей свое в автомобильной аварии.

Солдату отрастили новое ухо на руке. 386819.jpeg
Фото: U.S. Army

Процедура, первая в своем роде в армии, включала сбор хряща с ребер солдата, чтобы вырезать замену, которая затем была помещена под кожу предплечья, чтобы позволить уху расти.

В 2016 году Шамика Беррейдж возвращалась в Форт-Блисс, штат Техас, после посещения семьи в Миссисипи, когда ее шина взорвалась. Автомобиль пролетел 700 футов,  перевернулся несколько раз и вылетел за заграждение. 

Беррейдж получила травмы головы, переломы позвоночника и потеряла левое ухо.

Позже врачи сказали ей,что если бы помощь не подоспела вовремя, она истекла бы кровью. После нескольких месяцев реабилитации она начала консультировать по поводу эмоциональной травмы, вызванной аварией, включая последствия для ее внешнего вида.

"Я не чувствовала себя комфортно из-за внешности, поэтому меня направили в пластическую хирургию", - сказала она.

Подполковник Оуэн Джонсон III, начальник отдела пластической и реконструктивной хирургии в медицинском центре армии Уильяма Бомонта представил вариант тотальной реконструкции уха.

"Я не хотела делать (реконструкцию), но подумала и пришла к выводу, что это может быть хорошо", - сказала Беррейдж.

В итоге новое ухо было создано из хрящей предплечья. "(Ухо) будет иметь свежие артерии, свежие вены и даже свежий нерв", пояснил Джонсон. Что касается Беррейдж, то у нее впереди еще две операции, но она смотрит в будущее с оптимизмом.

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Темы пластическая хирургия
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