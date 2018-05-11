Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"

Сотрудники российских спецслужб в преддверии Дня Победы обезвредили группу злоумышленников, планирующих совершить теракт на шествии "Бессмертного полка" в Москве.

Как пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, "задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве".

По словам замглавы МИД РФ, были задержаны сразу несколько групп с готовой взрывчаткой. Сыромолотов отметил, что преступники приехали из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков, проведено задержание 20 человек.

Напомним, в конце апреля была информация о подготовке терактов в столице, но не раскрывалось, что они планировались на День Победы.

"Группы террористов должны были ударить по миллионной акции в центре Москвы. По некоторым данным, вначале они хотели использовать взрывное устройство или серию устройств внутри шествия, после чего их сообщники должны были расстреливать паникующую топлу",- рассказал Pravda.ru источник в силовых структурах.

"Однако, замысел удалось предотвратить - террористы не успели даже выйти из дома. При этом меры безопасности и досмотры были усилены, в толпе работали силовики, было и снайперское прикрытие "Бессмертного полка" (в нем, напомним, принимал участие президент России с высокими иностранными гостями",- добавил он.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что ву 2017 году силовикам удалось предотвратить теракты, которые боевики готовили на 9 мая. В апреле ФСБ установила наблюдение за 25-летним и 27-летним выходцами из Средней Азии. Они планировали устроить в Москве и Владимирской области бойню по парижскому сценарию.

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