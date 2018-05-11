Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию

Не всегда деятелям культуры удается держаться вне политики. В этом могли убедиться зрители, пришедшие на концерт украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" в Гааге.
Лидер коллектива Олег Скрипка прилюдно позволил себе русофобское высказывание. Он признался, что рад выступать в европейской стране и конкретно в Голландии, где "скоро будет суд над Россией".
Музыкант не стал открещиваться от своих слов и признал, что "ляпнул" вышесказанное из-за "излишней эмоциональности" во время концерта. А между тем его заявление оскорбило аудиторию и зал опустел на треть.
Извиняться Олег Скрипка не стал, оправдывая себя тем, что ушли только россияне.
Надо сказать, что Скрипка не впервые эпатирует публику, не брезгуя и националистическими тирадами. Например, предложением создать гетто для граждан, которым не хватает IQ, для того, чтобы выучить украинский язык. Правда, тогда извинения из его уст все-таки прозвучали.
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