Западные специалисты совершенствуют разработки для сокрытия ядерных взрывов, заявил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев.
По его словам, в связи с этим в России развиваются методы отслеживания таких событий.
Токарев напомнил, что в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой государства, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные взрывы, которые можно выявить исключительно средствами сейсмического мониторинга.
Он отметил, что используются, в частности, такие возможности, как максимальное снижение мощности ядерных зарядов, увеличение глубины закладки заряда и проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн.
Токарев добавил, что совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля.
"Правда.Ру" ранее писала, что сотрудники Ливерморской национальной лаборатории (LLNL), которая находится в США, публикуют в YouTube оцифрованные видеозаписи с ядерных испытаний, проводившихся американскими военными после Второй мировой войны вплоть до 1962 года.
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