Американские ученые предупреждают, что даже самая маленькая электромагнитная атака на сети США выведет их из строя примерно на год, если не больше.
Любой инцидент такого рода будет сопровождаться огромным числом погибших, говорится в докладе EMP. Эта угроза ставит под вопрос все достижения "современной цивилизации", пишут аналитики.
В документе содержится оценка экзистенциальной угрозы от природных и техногенных электромагнитных импульсов на объекты военной и гражданской инфраструктуры.
По мнению экспертов, общенациональное отключение электросети и зависящих от нее важнейших инфраструктур-коммуникаций, транспорта, санитарии, продовольствия и водоснабжения вполне может длиться год или дольше.
Многие из систем, предназначенных для обеспечения возобновляемой, автономной энергии в случае чрезвычайной ситуации, такие как генераторы, источники бесперебойного питания и компоненты возобновляемых источников энергии, также уязвимы для атаки.
Отмечается, что в 1800-х годах население США составляло менее 60 миллионов человек, и у этих людей было много навыков и активов, необходимых для выживания без сегодняшней инфраструктуры. Продолжительные проблемы с электричеством сегодня могут привести к смерти значительной части американцев из-за последствий социального коллапса, болезней и голода.
Как пишет издание SHTFplan.com, недавно в Пентагоне рассекретили доклад Питера Винсента, который служил в предыдущей комиссии EMP и являлся исполнительным директором целевой группы по национальной безопасности, в котором говорилось о человеческих жертвах в случае нападения EMP на электрическую сеть.
Он заявил, что жизнь без электричества будет ужасающей для США, поскольку подавляющее большинство американцев практически не имеют навыков выживания.
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