США вернутся в XIX век от атаки электромагнитным импульсом - вывод комиссии

Американские ученые предупреждают, что даже самая маленькая электромагнитная атака на сети США выведет их из строя примерно на год, если не больше.

Фото: flickr.com

Любой инцидент такого рода будет сопровождаться огромным числом погибших, говорится в докладе EMP. Эта угроза ставит под вопрос все достижения "современной цивилизации", пишут аналитики.

В документе содержится оценка экзистенциальной угрозы от природных и техногенных электромагнитных импульсов на объекты военной и гражданской инфраструктуры.

По мнению экспертов, общенациональное отключение электросети и зависящих от нее важнейших инфраструктур-коммуникаций, транспорта, санитарии, продовольствия и водоснабжения вполне может длиться год или дольше.

Многие из систем, предназначенных для обеспечения возобновляемой, автономной энергии в случае чрезвычайной ситуации, такие как генераторы, источники бесперебойного питания и компоненты возобновляемых источников энергии, также уязвимы для атаки.

Отмечается, что в 1800-х годах население США составляло менее 60 миллионов человек, и у этих людей было много навыков и активов, необходимых для выживания без сегодняшней инфраструктуры. Продолжительные проблемы с электричеством сегодня могут привести к смерти значительной части американцев из-за последствий социального коллапса, болезней и голода.

Как пишет издание SHTFplan.com, недавно в Пентагоне рассекретили доклад Питера Винсента, который служил в предыдущей комиссии EMP и являлся исполнительным директором целевой группы по национальной безопасности, в котором говорилось о человеческих жертвах в случае нападения EMP на электрическую сеть.

Он заявил, что жизнь без электричества будет ужасающей для США, поскольку подавляющее большинство американцев практически не имеют навыков выживания.