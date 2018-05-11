Минсельхоз США убивает сотни котят

Защитники животных в США заявили, что в стране жестокое обращение с животными давно стало нормой.

Как пишет издание NaturalBlaze, на днях грянул скандал по поводу того, что сотрудники министерства сельского хозяйства США убивает сотни котят в своей испытательной лаборатории в графстве Принс-Джордж (Мэриленд).

Конгрессмен Майк Бишоп (Мичиган) по этому поводу объявил, что направил письмо министру сельского хозяйства Сонни Пердью о деятельности лаборатории BELTVILLE USDA.

В письме сообщается, что сотрудники лаборатории разводят сотни котят для тестирования лекарств и участия в экспериментах, кормят их зараженным паразитами сырым мясом в течение нескольких недель, а затем убивают.

"Я потрясен и встревожен тем, что на протяжении десятилетий Министерство сельского хозяйства США - та самая организация, которой поручено обеспечивать соблюдение законов "О защите животных" - без необходимости убивает сотни котят неэффективными лабораторными экспериментами", - заявил Бишоп.

По его словам, "любая правительственная исследовательская программа должна тщательно проверяться на предмет использования живых существ в качестве одноразовых пробирок".

Конгрессмен призвал исследователей найти какой-либо другой метод тестирования, и задался вопросом, сколько исследований было проведено на самом деле, чтобы определить, есть ли более гуманная альтернатива.