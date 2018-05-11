Россия отказалась от поставок С-300 Сирии

Переговоры о поставке Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся. Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет", — подчеркнул Кожин в интервью "Известиям", отметив, что сирийские вооруженные силы располагают всем необходимым.

Однако ранее представитель комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов давал понять, что российское правительство может рассмотреть вариант поставки С-300 в Сирию, чтобы помочь защитить страну от агрессии: "Военные и гражданские объекты нашего доброго друга и партнера должны быть надежно защищены от ударов — как Израиля, так и западной коалиции".

В комитете Госдумы по обороне высказались за поставку С-300 из-за очередного израильского удара по Сирии в ночь на 10 мая. Как сообщила газета "Гаарец", среди сирийцев и иранцев есть пострадавшие.

Согласно израильским источникам, ракетный удар — ответ на 20 ракет, запущенных с сирийской территории. Тель-Авив подчеркивает, что Россию заранее оповестили об ударе.

Напомним, что 25 апреля российский Генштаб заявил о намерении поставить в Сирию новые средства противовоздушной обороны.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сказал на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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