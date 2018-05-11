США выходят из договора о РСМД

Американский комитет по вооруженным силам палаты представителей намерен аннулировать договор о контроле над ядерным оружием с Россией (РСМД).

10 мая при обсуждении законопроекта о расходах на оборону сенаторы заявили, что США не будут считать обязательным исполнение договора без доказательств полного соблюдения положений документа Россией.

Так символично Вашингтон пытается "подтолкнуть Россию к соблюдению " соглашения времен холодной войны. Американские представители утверждают, что Москва нарушала этот документ годами.

Хотя, по сути США надеются отменой договора сдержать новые ядерные угрозы со стороны Китая. Как пояснил сенатор от Огайо Майкл Тернер, "мы не можем договариваться сами с собой. Надо уметь признавать реальность".

Пресловутый договор о РСМД 1987 года являлся в течение многих лет мощным инструментом политической борьбы за лидерство в мире. Долгое время законодатели США избегали включать решения по нему в законопроект об обороне.

Сегодня "США оказались в новой гонке ядерных вооружений", - пояснил президент Plowshares Fund Джо Сиринсионе. По сути, Дональд Трамп ясно озвучил свою позицию: если в мире должно быть ядерное оружие, у США его будет больше всех.

Как пишет The Washington Post, Пентагон уже отказался от планов администрации Обамы по сокращению ядерных вооружений. Хотя не все военные разделяют такую точку зрения: тот же министр обороны Джим Мэттис считает "полезным для национальной безопасности США" не расторгать этот договор.

"Договор о РСМД сегодня несправедливо ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение и подвергает риску нашу страну, поскольку Китай не является его подписантом", - заявил во время слушаний в прошлом месяце вступающий в должность командующий Тихоокеанским командованием США Фил Дэвидсон.

По его словам, "отсутствие Договора о РСМД предоставило бы дополнительные возможности США для противодействия существующему ракетному потенциалу Китая". Собственно, причина для расторжения договора заключается именно в этом.