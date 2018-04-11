Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в поддержку американского президента Дональда Трампа, пообещавшего России ракетный удар по Сирии.

Климкин в своем Twitter, пояснил, что "как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо говорить с Россией".

Министр при этом ретвитнул сообщение президента США Дональда Трампа, который написал, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и "умные" ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Отмечается, что следующее сообщение Трампа с предложением России дружбы Климкин проигнорировал.

Американский президент сначала написал: "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!".

Но следующая запись гласила: "наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая "холодную войну". Для этого нет причин. Россия нуждается в нашей помощи в их экономике, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить гонку вооружений?".

Эти посты появились с интервалом в сорок минут. По этому поводу в канале "Пир во время чумы" отметили, что "если говорить серьёзно, похоже, дядя Сэм решил принять перчатку гонки технологий вооружений, брошенную Россией. Дело даже не в Сирии, а в военной части Послания.

Вот что на кону стоит: чьи ракеты/противоракеты круче.

Скорее всего, Мэттис и примкнувший к нему Болтон играют на психологии Трампа-победителя, подталкивая его к пострелушкам".

Читайте больше:

Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее