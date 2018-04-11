Германский бизнес отказался уходить из России

Директор Северо-Западного филиала Российско-Германской внешнеторговой палаты Кристиан Альтманн заявил, что германские компании намерены остаться на российском рынке. Заявление прозвучало на презентации Недели Германии в Санкт-Петербурге.

"Даже в непростые времена на фоне неблагоприятных политических условий германские предприятия твердо намерены остаться на российском рынке. Мы установили это в ходе одного из наших опросов: они намерены оставаться приверженными российскому рынку. Именно это мы намерены подтвердить своим участием в Неделе Германии в 2018 году", — цитирует Альтманна ТАСС.

Так, в России на сегодняшний день насчитывается примерно 5,1 тыс. немецких предприятий, из них около 800-900 являются членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Организация дважды в год проводит опросы среди своих участников.

"Мы считаем, и опрошенные нами предприятия также придерживаются мнения, что кризис 2016 года в значительной степени преодолен. В 2017 году мы вышли на путь роста", — рассказал Альтманн.

Около 99% германских предприятий, которые имели свои представительства в России, остались в стране и положительно оценивают перспективы двусторонних деловых связей. "75% предприятий разделяют позитивную оценку будущего положения. Они ожидают прирост внешнеторгового оборота в 2018 году, то есть три из четырех предприятий исходят из того, что рост будет продолжаться и в этом году", — отметил директор филиала.

Российская сторона также оценивает сотрудничество с немецкими компаниями положительно.

"Мы за все время кризиса в отношениях с Евросоюзом не ощущали какого-то снижения контактов между Санкт- Петербургом и нашими городами-партнерами", — заявил первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

По официальным данным, в Петербурге зарегистрировано около 700 предприятий с немецким капиталом. В 2017 году торговый оборот между городом и Германией вырос на 14%, по сравнению с 2016 годом, и составил $3,7 млрд. ФРГ занимает третье место по товарообороту среди всех торговых партнеров Петербурга.

15-я Неделя Германии в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 26 апреля. В ее рамках запланированы около 60 мероприятий, которые познакомят посетителей с немецкой культурой, экономикой, системой образования. Официальным партнером Недели в этом году станет Бавария.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Германии не намерены раскручивать спираль санкций против России после скандала вокруг "дела Скрипаля".

Как заявил советник экономического отдела посольства ФРГ в России Томас Мультхауп, "мы не заинтересованы в раскручивании спирали санкций. Особенно по делу Скрипаля".

Он добавил, что Германия сохраняет сотрудничество с Россией на политическом уровне в вопросах энергетики, а также во многих других областях.

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