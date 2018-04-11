США запустили самолет Судного дня и объявили готовность Defcon 4

По данным мониторингового ресурса CivMilAir, США подняли в воздух самолет "Судного дня".

Сообщается, что воздушное судно находится над штатом Индиана. Напомним, что самолет E-4B Nightwatch можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

Стоит добавить, что ситуативные коды соответствуют накаленности военной обстановки. Стандартный протокол в мирное время - DEFCON 5, который уменьшается с накалением и ужесточением военной обстановки. DEFCON 1 соответствует ожиданию немедленной полномасштабной атаки, и никогда не объявлялся (за исключением учебной тревоги), DEFCON 5 - обычная военная готовность, соответствующая мирному времени (готовность мирного времени).

Используемый сегодня DEFCON 4 схож с пятым уровнем, однако повышается активность разведывательных служб. Почти всю холодную войну США провели на этом уровне, сообщается в сети.

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