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Источник Правда.Ру

Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее

Мир

Американский президент Дональд Трамп своими последними твитами напугал весь мир.

Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее. 385736.jpeg

Американский президент сначала написал: "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!".

Но следующая запись гласила: "наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая "холодную войну". Для этого нет причин. Россия нуждается в нашей помощи в их экономике, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить гонку вооружений?".

Эти посты появились с интервалом в сорок минут. По этому поводу в канале "Пир во время чумы" отметили, что "если говорить серьёзно, похоже, дядя Сэм решил принять перчатку гонки технологий вооружений, брошенную Россией. Дело даже не в Сирии, а в военной части Послания.

Вот что на кону стоит: чьи ракеты/противоракеты круче.

Скорее всего, Мэттис и примкнувший к нему Болтон играют на психологии Трампа-победителя, подталкивая его к пострелушкам".

Как отметили в телеграм-канале "Повестка", "Сирия становится тестовым полигоном для обкатки возможного сценария ракетного удара США по объектам в России. Трамп пообещал залп по Сирии (с вами можем так же). Россия пообещала все сбить (мы тоже не пальцем деланы). Обстановка накаляется".

В канале "Пул №3" поинтересовались, "можно ли считать твитт объявлением войны? А поводом для превентивного удара? Имеет ли право страна, получающая такие угрозы от президента США, считать их бравадой и ничего не предпринимать? Масса интереснейших вопросов возникает".

При этом Тина Канделаки в своем канале отметила, что, по мнению американцев, "Трамп "is also not competent and not smart. He is an embarrassment". В целом, "he tries to be a dictator, and that doesn't work in America. He will get crushed in next election".

Многие эксперты не исключают, что Трамп, будучи бизнесменом, сыграл на понижении определенных акций, а потом начал их "повышать".  В целом, сегодняшний день стал проверкой "красных линий".  Есть вероятность того, что данный раунд останется за здравым смыслом.

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