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Источник Правда.Ру

Польского генерала напугали российские учения

Мир

Польские власти заявили, что белорусско-российские учения у польских границ с участием элитной Псковской дивизии носят характер подготовки к реальным боевым действиям

Польского генерала напугали российские учения. 385735.jpeg

Генерал Богуслав Пацек пояснил, что выглядит все это так, "будто Россия готовит свою боеспособность скорее к реальным сражениям: проверка системы управления и командования, способности мобилизации резерва, проверка логистики".  

В материале отмечается, что Псковская дивизия - это гордость Кремля. Её солдаты принимали участие во всех важнейших вооружёных акциях России: в чеченских войнах, интервенции в Грузию или аннексии Крыма в 2014 году.

Отметим, что из-за ракетных учений часть Балтийского моря была признана временно опасной для морского транспорта и авиации. Паромы, курсирующие между Гдыней и шведским городом Карлскруна, должны были поменять свой курс. 

В настоящее время за всеми этими действиями с опасением наблюдают Прибалтийские страны и весь альянс, у которых нет нет сомнений в том, что это ответ на укрепление восточного фланга НАТО.

Глава России в фильме "Миропорядок 2018" сделал вполне однозначное заявление по поводу применения Россией "оружия Судного дня": "Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?". И в том же фильме, президент подчеркнул, "Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия будет применять ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

Путин в интервью в фильме "Миропорядок 2018" пояснил, что нужно, "чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения - это так называемый ответный, встречный удар".

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