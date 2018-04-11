Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США

Страны НАТО "проводят активные дипломатические консультации по ситуации вокруг Сирии", которая резко обострилась после угроз США нанести удар по Сирии. Об этом сообщает ТАСС."Союзники проводят активные дипломатические консультации по оценке ситуации вокруг Сирии", — приводит издание слова источника.

В штаб-квартире НАТО информацию не комментируют, ссылаясь на отсутствие комментариев. Также в НАТО отказываются комментировать последний твит президента США Дональда Трампа о том, что в Сирию скоро начнут прилетать "хорошие, новые и умные" ракеты США.

Примечательно, что после сообщения о якобы случившейся химатаке в Сирии, НАТО не сделала ни одного заявления. Только Франция заявила о возможной поддержке США, если они пойдут на нанесение ударов по Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года.

Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".

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