Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США

Мир

Страны НАТО "проводят активные дипломатические консультации по ситуации вокруг Сирии", которая резко обострилась после угроз США нанести удар по Сирии. Об этом сообщает ТАСС."Союзники проводят активные дипломатические консультации по оценке ситуации вокруг Сирии", — приводит издание слова источника.

Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США. Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США

В штаб-квартире НАТО информацию не комментируют, ссылаясь на отсутствие комментариев. Также в НАТО отказываются комментировать последний твит президента США Дональда Трампа о том, что в Сирию скоро начнут прилетать "хорошие, новые и умные" ракеты США.

Примечательно, что после сообщения о якобы случившейся химатаке в Сирии, НАТО не сделала ни одного заявления. Только Франция заявила о возможной поддержке США, если они пойдут на нанесение ударов по Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года.

Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".

Читайте также:

В Сирию понаехали военные США, Великобритании и Франции

Реакция мира на удар США по Сирии: ложь, лизоблюдство и совсем немного правды

Хроника: США готовятся начать Третью мировую в Сирии


Тяжелое поражение США в Сирии: Трамп готовит провокацию
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение
По статистике, 41% населения нашей страны хотел бы улучшить свои жилищные условия — Наталья Круглова﻿
Аналитика
Анализ движения Биткоина, Ethereum, Litecoin, Ripple и EOS
Мнение эксперта
Лопнет ли криптопузырь?
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Наука и техника
США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет
Руслан Веснянко Знаменитые украинцы: истинные и мнимые Руслан Веснянко Айдын Мехтиев Обложили: "англичанка" заходит с Арктики Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.04 дипломатичны Соломон Соловьев
Комментарии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США
Источник рассказал о суете в НАТО из-за угроз США
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Кого развалит вторая холодная война
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался