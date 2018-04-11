ВОЗ отказалась подтвердить данные о химоружии в Сирии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о невозможности подтвердить применение химоружия в сирийской Думе.

Фото: страница Всемирной организации здравоохранения в facebook

Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация не может подтвердить применение отравляющих веществ, несмотря на пресс-релиз об обращении людей к врачам с признаками.

Напомним, в среду ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором сообщила об обращении 500 человек в сирийской Думе 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ.

Язаревич по этому поводу пояснил, что организация не имеет представителей в Думе, сведения об этом были получены от "партнеров в сфере здравоохранения" в турецком Газиантепе, который находится в 470 километрах от Думы, которые "поддерживают учреждения здравоохранения на месте", стараясь помогать больницам в осажденных районах Сирии.

При этом на Западе всерьез рассматривают "ответ" на действия сирийской армии, которые даже не доказаны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года.

Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".

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