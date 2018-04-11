Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

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Как заявил телеканалу "Звезда" бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин, вряд ли "дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что - торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие - это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война - опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет - американцы достали, они как кость в горле".

А экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев добавил, что "российские силы противовоздушной и противоракетной обороны в Сирии нужно рассматривать без отрыва от сирийской системы...На днях сирийские ПВО перехватили пять из восьми ракет, выпущенных израильскими истребителями F-15 - коэффициент в 0,6 не радует, но они достаточно старые.

При этом нельзя забывать о новейших российских комплексах, расположенных на базах "Хмеймим" и "Тартус"- в том числе новейшие зенитные ракетные системы С-400, аналогов которым в мире нет", - отмечает генерал.

Напомним, посол России в Ливане Александр Засыпкин рассказал: если США начнут проявлять агрессивные действия в отношении Сирии, РФ оставляет за собой право на ответ.

При этом в Минобороны США обеспокоены возможной перспективой открытой конфронтации между Вашингтоном и Москвой, в случае если в результате указанных действий погибнет кто-либо из находящихся на территории Сирии российских военных.

В таком случае Москва пойдёт на ответный удар, сообщает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Итогом может быть спонтанный обмен ядерными ударами.