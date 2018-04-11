Знаменитые жертвы болезни Паркинсона

11 апреля в мире отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Памятная дата выбрана Всемирной организацией здравоохранения в день рождения английского исследователя Джеймса Паркинсона, описавшего ее симптомы.

Двигательные симптомы - собирательно их называют паркинсонизмом - встречаются у многих здоровых стариков. На поздних стадиях человек легко теряет равновесие, то Симптомы страшной болезни - человек на месте во время ходьбы, ему трудно говорить, глотать, спать, появляются тревога, депрессия и апатия, мучают запоры, падает кровяное давление, слабеет память, а под конец часто развивается слабоумие.

По данным врачей, при болезни Паркинсона гибнут клетки черной субстанции, области мозга, которая частично отвечает за движения, мотивацию, обучение. Что вызывает смерть нейронов, неизвестно.

Известны случаи болезни у многих знаменитых людей современности. Болезнь Паркинсона была диагностирована у Мохаммеда Али, Сальвадора Дали, Майкла Джея Фокса, Билла Гейтса, Оззи Осборна, Ясира Арафата и других.

Отметим, что в России болезнь Паркинсона есть примерно у 210-220 тыс. человек. Но эти данные рассчитаны по косвенным показателям, а единого реестра не существует. Следует обратить внимание на такие симптомы, как запоры, расстройства настроения, ухудшение обоняния, эректильная дисфункция, дневная сонливость - все это может указывать на начальную стадию болезни Паркинсона.

Стоит помнить, что болезнь Паркинсона неизлечима, но ее развитие можно затормозить, поэтому следует своевременно обращаться к врачу.

Алекс Форсайт из университета Ливерпуля и его коллега Тамсин Уильямс из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке изучили манеру рисования семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни.

В их число попали Сальвадор Дали и Норваль Мориссо, "Пикассо Севера", страдавшие от болезни Паркинсона, Виллем де Кунинг и абстракционист Джеймс Брукс, жертвы старческой деменции, а также троица художников без проблем с работой мозга - Пабло Пикассо, Клод Моне и Марк Шагал.

Выяснилось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги.

По мнению исследователей, эти наборы фракталов помогут медикам определять наличие болезней, связанных с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не длительные медицинские анализы.

Почему так происходит? Пока у ученых нет определенного ответа на этот вопрос, однако они предполагают, что проблемы с "чтением" воспоминаний возникают из-за того, что нервные клетки мозга, пораженного болезнью Альцгеймера, теряют способность самостоятельно формировать шипики - небольшие отростки, соединяющие нейроны друг с другом. Стимуляция их при помощи света приводит к формированию этих связующих звеньев, и восстановлению памяти.

"Возможно, что в будущем мы сможем создать какую-то технологию, которая позволит нам избирательно включать и выключать нервные клетки в глубинных слоях мозга, таких как гиппокамп или в височной коре. Мы выяснили, какими клетками надо управлять, и осталось научиться это делать", - заключает Тонегава.

Исследования Альцгеймера занимают специалистов во всем мире. Так, ирландские ученые существенно продвинулись в понимании причин возникновения этой болезни.

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