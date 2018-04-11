Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Знаменитые жертвы болезни Паркинсона

Мир

11 апреля в мире отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.  Памятная дата выбрана Всемирной организацией здравоохранения в день рождения английского исследователя Джеймса Паркинсона, описавшего ее симптомы. 

Знаменитые жертвы болезни Паркинсона. 385712.jpeg

Двигательные симптомы - собирательно их называют паркинсонизмом - встречаются у многих здоровых стариков. На поздних стадиях человек легко теряет равновесие, то Симптомы страшной болезни - человек на месте во время ходьбы, ему трудно говорить, глотать, спать, появляются тревога, депрессия и апатия, мучают запоры, падает кровяное давление, слабеет память, а под конец часто развивается слабоумие.

По данным врачей, при болезни Паркинсона гибнут клетки черной субстанции, области мозга, которая частично отвечает за движения, мотивацию, обучение. Что вызывает смерть нейронов, неизвестно.

Известны случаи болезни у многих знаменитых людей современности. Болезнь Паркинсона была диагностирована у Мохаммеда Али, Сальвадора Дали, Майкла Джея Фокса, Билла Гейтса, Оззи Осборна, Ясира Арафата и других. 

Отметим, что в России болезнь Паркинсона есть примерно у 210-220 тыс. человек. Но эти данные рассчитаны по косвенным показателям, а единого реестра не существует.  Следует обратить внимание на такие симптомы, как запоры, расстройства настроения, ухудшение обоняния, эректильная дисфункция, дневная сонливость - все это может указывать на начальную стадию болезни Паркинсона.

Стоит помнить, что болезнь Паркинсона неизлечима, но ее развитие можно затормозить, поэтому следует своевременно обращаться к врачу. 

Алекс Форсайт из университета Ливерпуля и его коллега Тамсин Уильямс из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке изучили манеру рисования семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни.

В их число попали Сальвадор Дали и Норваль Мориссо, "Пикассо Севера", страдавшие от болезни Паркинсона, Виллем де Кунинг и абстракционист Джеймс Брукс, жертвы старческой деменции, а также троица художников без проблем с работой мозга - Пабло Пикассо, Клод Моне и Марк Шагал.

Выяснилось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги.

По мнению исследователей, эти наборы фракталов помогут медикам определять наличие болезней, связанных с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не длительные медицинские анализы.

Почему так происходит? Пока у ученых нет определенного ответа на этот вопрос, однако они предполагают, что проблемы с "чтением" воспоминаний возникают из-за того, что нервные клетки мозга, пораженного болезнью Альцгеймера, теряют способность самостоятельно формировать шипики - небольшие отростки, соединяющие нейроны друг с другом. Стимуляция их при помощи света приводит к формированию этих связующих звеньев, и восстановлению памяти.

"Возможно, что в будущем мы сможем создать какую-то технологию, которая позволит нам избирательно включать и выключать нервные клетки в глубинных слоях мозга, таких как гиппокамп или в височной коре. Мы выяснили, какими клетками надо управлять, и осталось научиться это делать", - заключает Тонегава.

Исследования Альцгеймера занимают специалистов во всем мире. Так, ирландские ученые существенно продвинулись в понимании причин возникновения этой болезни.

Читайте также: 

Болезни Альцгеймера и Паркинсона можно определить по рисункам

Обсудить
Актуальная аналитика
Интервью
В среднесрочной перспективе я вижу снижение ввода жилья — Наталья Круглова
Наследие
Знаменитые украинцы: истинные и мнимые
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Наука и техника
США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет
Руслан Веснянко Знаменитые украинцы: истинные и мнимые Руслан Веснянко Айдын Мехтиев Обложили: "англичанка" заходит с Арктики Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.04 дипломатичны Соломон Соловьев
Комментарии
Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России
Украина захватила российское рыболовецкое судно "Норд"
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Россия закрыла для полетов побережье Сирии
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
НАТО обсудило "неминуемый военный конфликт" с Россией
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Россия закрыла для полетов побережье Сирии
Россия закрыла для полетов побережье Сирии
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался