Юлию Скрипаль заперли на военной базе

Дочь экс-сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Юлия после выписки из больницы Солсбери была доставлена в госпиталь на военной базе.

Как пишет The Sun, Юлия Скрипаль находится там ради собственной безопасности и наблюдения за ее здоровьем.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери и перевезена в "безопасное место".

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

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