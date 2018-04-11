Россия закрыла для полетов побережье Сирии

Российские корабли с 11 апреля проводят учения вблизи побережья Сирии. Об этом говорится в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Фото: mil.ru

В сообщении приводятся координаты закрытого района и говорится о проведении учебных стрельб. Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

Сейчас в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет "Калибр" фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводные лодки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что издание The National Interest опубликовало список оружия, которое Россия и США смогут применить в случае военного конфликта в Сирии. Американская армия, вероятно, будет использовать крылатые ракеты AGM-86B и Tomahawk, а также истребители F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit.

В публикации говорится, что российские ракетные комплексы С-300 и С-400 не смогут перехватить перечисленное вооружение ВС США.

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