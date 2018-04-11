Ученые NASA обнародовали фотографию угрожающей человечеству "темной" зоны , обнаруженной во льдах Гренландии.
Сообщается, что в этом месте, образованном сажей и пылью, зафиксировано аномально быстрое таяние льдов.
Как пишет издание Science Alert, в определенной зоне размером 400 х 100 километров произрастают темноцветные водоросли, питающиеся углеродом.
На фотографиях видно, что ледяной покров приобрел характерный тон, снизивший отражающие способности поверхности (альбедо).
Вода, образовавшаяся в результате быстрого таяния льдин, способствуют росту водорослей и увеличению опасной для всего мира зоны.
"Правда.ру" ранее сообщала о том, что Гренландия покрылась льдом 3 миллиона лет назад из-за нехватки углекислого газа. К такому выводу пришли британские ученые.
Существует несколько теорий, объясняющих появление гренландского ледника. Согласно одной из них, лед в Гренландии появился из-за образования Панамского перешейка, соединившего Южную и Северную Америку 13-2,5 миллиона лет назад. Исчезновение Панамского пролива привело к росту разницы в солености Атлантического и Тихого океанов и росту влажности в северной части Атлантики.
В результате резко выросло количество снега, выпадающего в районе Гренландии, и начался рост ледника.
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