Ученые предупредили об угрожающей человечеству "темной зоне" в Гренландии

Ученые NASA обнародовали фотографию угрожающей человечеству "темной" зоны , обнаруженной во льдах Гренландии.

Сообщается, что в этом месте, образованном сажей и пылью, зафиксировано аномально быстрое таяние льдов.

Как пишет издание Science Alert, в определенной зоне размером 400 х 100 километров произрастают темноцветные водоросли, питающиеся углеродом.

На фотографиях видно, что ледяной покров приобрел характерный тон, снизивший отражающие способности поверхности (альбедо).

Вода, образовавшаяся в результате быстрого таяния льдин, способствуют росту водорослей и увеличению опасной для всего мира зоны.

"Правда.ру" ранее сообщала о том, что Гренландия покрылась льдом 3 миллиона лет назад из-за нехватки углекислого газа. К такому выводу пришли британские ученые.

Существует несколько теорий, объясняющих появление гренландского ледника. Согласно одной из них, лед в Гренландии появился из-за образования Панамского перешейка, соединившего Южную и Северную Америку 13-2,5 миллиона лет назад. Исчезновение Панамского пролива привело к росту разницы в солености Атлантического и Тихого океанов и росту влажности в северной части Атлантики.

В результате резко выросло количество снега, выпадающего в районе Гренландии, и начался рост ледника.

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