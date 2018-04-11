Крымский супермост готовят к срочному запуску

Крымские строители намерены в течение нескольких дней завершить укладку асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив.

Фото: http://www.most.life

Как сообщает инфоцентр"Крымский мост", нижний слой укладки уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва.

По словам заместителя гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова, "площадь асфальтирования на арке относительно небольшая - около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов".

Сообщается, что на всех участках моста укладывается покрытие общей толщиной 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесён слой гидроизоляции.

Стоит добавить, что на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения - барьерное ограждение.

Напомним, Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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