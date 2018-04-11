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Источник Правда.Ру

NYT: Трампу советуют терзать Сирию несколько дней

Мир

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов применения силы против Сирии.

NYT: Трампу советуют терзать Сирию несколько дней. 385690.jpeg

Такие шаги США намеревается предпринять в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Советники предлагают  нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

Как сообщает The New York Times, в Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Таким образом, не исключена более развернутая и длительная операция. 

11 апреля ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США.

Сообщается, что авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии. Все эти перемещения происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в городе Дума. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что информация об использовании зарина или хлора в сирийском городе Дума 7 апреля не подтверждена. Постановочный характер инцидента не вызывает сомнений, сказал вчера постпред РФ при ООН Василий Небензя. Однако Запад ответил прямыми угрозами сирийским властям.

Президент США заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", и дал себе 48 часов для принятия решения. Госдеп США возложил ответственность за нападение на Россию, а СМИ сообщили, что власти США в ближайшее время обсудят новые санкции против Москвы, связанные с этой так называемой "химической атакой".

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