Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и корабли или самолеты, из которых эти ракеты были выпущены. Об этом дипломат заявил телеканалу "Хизбаллы" Al-Manar.

Александр Засыпкин заявил, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба."Если американцы ударят… их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", — заявил российский дипломат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года.

Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".

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