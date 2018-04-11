Лидеры Британии, США и Франции пока не решились сжечь Сирию

Администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года, сообщает Associated Press.
Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министерство иностранных дел Сирии пригласило ОЗХО в город Дума для расследования информации о химатаке.
Напомним, 8 апреля стало известно о применении в Сирии химического оружия. США обвинили в инциденте правительственные силы и возложили ответственность на Сирию и РФ.
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