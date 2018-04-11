НАТО смеется: "аспирантство" Украины — просто правка на сайте

В НАТО сообщили, что статус "страна-аспирант" НАТО, о присвоении которого ранее сообщали на Украине, — это просто правка на сайте альянса. Заявление прозвучало от замгенсека альянса Роуз Гетемюллер в интервью газете "Коммерсант".

Фото: официальный сайт президента Украины

"Украина такое решение (о стремлении добиваться членства в альянсе) официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идёт о правке на сайте НАТО", — объяснила Гетемюллер.

По ее словам, это не новый статус на пути к "плану действий по членству" в НАТО.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО не заявляло, что Украину можно считать страной-аспирантом альянса. После того, как о стремлении Украины в Альянс было написано на сайте НАТО, украинская власть преподнесла это как первую значительную победу на пути к будущему членству в организации.

По мнению экспертов, речь идет о плановом политическом выпаде Запада в ответ на недавнее заявление президента РФ о новейшем оружии. Хотя нельзя исключать и того, что Киев в июле предпримет вторую попытку получить План действий о членстве (ПДЧ) в НАТО.

Первый раз оказался неудачным — на саммите в Бухаресте представители НАТО решили отложить подписание ПДЧ с Украиной. Сегодня спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, которого цитируют украинские СМИ, отметил, что 10 лет назад США "выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно и что должно было быть сделано".

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