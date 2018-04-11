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Источник Правда.Ру

Эксперты раскрыли, что РФ и США применят друг против друга в Сирии

Мир

Издание The National Interest опубликовало список оружия, которое Россия и США смогут применить в случае военного конфликта в Сирии. Американская армия, вероятно, будет использовать крылатые ракеты AGM-86B и Tomahawk, а также истребители F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit, пишет издание.

Эксперты раскрыли, что РФ и США применят друг против друга в Сирии. Эксперты раскрыли, что РФ и США применят друг против друга в Сир
Фото: mil.ru

В публикации говорится, что российские ракетные комплексы С-300 и С-400 не смогут перехватить перечисленное вооружение ВС США.

Россия же ударит по позициям противника крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр", а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160. Не исключено, что приготовление к подобным ударам осуществляется сейчас на Каспии. Оттуда с кораблей флотилии уже не раз наносились удары крылатыми ракетами "Калибр" по целям в Сирии. В частности, удары "Калибрами" могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, рассуждают российские эксперты.

Но такой сценарий развития событий российские военные эксперты считают маловероятным. Скорее всего, если Пентагон с подачи американского президента решится на силовой удар, то он будет похож на тот, который американцы нанесли год назад, запустив 59 ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат.

Западные СМИ пишут, что скорее всего удар по Сирии может нанести американский эсминец USS Donald Cook, который находится сейчас у берегов Сирии. Корабль оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1600 км. Кроме того, в ближайшие дни, как пишут американские СМИ, к нему присоединится эсминец такого же проекта USS Porter. Турецкая газета Hurriyet написала о том, что в целях "психологической атаки" боевые самолеты Воздушно-космических сил РФ на небольшой высоте не менее четырех раз пролетали над эсминцем Donald Cook.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

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