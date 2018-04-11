НАТО обсудило "неминуемый военный конфликт" с Россией

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что альянс хотел бы избежать военного конфликта с Россией, но вынужден реагировать на действия Москвы на международной арене.
"Позвольте мне подчеркнуть: мы не хотим конфликта с Россией. Мы категорически не хотели бы оказаться в ситуации, когда столкновение было бы неминуемым. И именно этим мы руководствуемся, принимая решения", — приводит слова Гетемюллер "Известия".
По словам заместителя, у НАТО нет причин не доверять выводам Великобритании о том, что РФ якобы причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Выводы этой лаборатории — далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам. Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", — заявила Гетемюллер.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда — защита их от новых покушений.
Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".
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