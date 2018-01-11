Президент США Дональд Трамп пройдет первый с момента вступления в должность обязательный медосмотр. Трампа осмотрят врачи в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, сообщает АВС.
Проводить медосмотр 71-летнего президента будет группа специалистов под руководством личного президентского врача Ронни Джексона, который занимал этот пост еще при администрации Барака Обамы.
Интересно, что медосмотр пройдет в условиях, когда оппоненты Трампа поднимают вопрос о состоянии его здоровья. Хотя обследование является обычным и плановым со времен 37-го президента США Ричарда Никсона. После его проведения публикуются данные о состоянии здоровья американского лидера.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп, которому в последнее время здорово достается на орехи от соотечественников, опять "попал" в глупую ситуацию. Он якобы забыл слова гимна на матче финала колледжного американского футбола.
"Позор" Трампа сняли все телекамеры. Президент во время традиционного исполнения гимна якобы запинался и невпопад двигал губами.
Самое интересное, что перед финалом президент еще и написал в "твиттере": "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн".
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