Врачи осмотрят Трампа для оценки состояния его здоровья

Президент США Дональд Трамп пройдет первый с момента вступления в должность обязательный медосмотр. Трампа осмотрят врачи в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, сообщает АВС.

Проводить медосмотр 71-летнего президента будет группа специалистов под руководством личного президентского врача Ронни Джексона, который занимал этот пост еще при администрации Барака Обамы.

Интересно, что медосмотр пройдет в условиях, когда оппоненты Трампа поднимают вопрос о состоянии его здоровья. Хотя обследование является обычным и плановым со времен 37-го президента США Ричарда Никсона. После его проведения публикуются данные о состоянии здоровья американского лидера.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп, которому в последнее время здорово достается на орехи от соотечественников, опять "попал" в глупую ситуацию. Он якобы забыл слова гимна на матче финала колледжного американского футбола.

"Позор" Трампа сняли все телекамеры. Президент во время традиционного исполнения гимна якобы запинался и невпопад двигал губами.

Самое интересное, что перед финалом президент еще и написал в "твиттере": "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн".

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