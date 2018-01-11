Названа самая пунктуальная авиакомпания в мире

Британцы провели исследование и назвали самую пунктуальную в мире авиакомпанию. Такой оказалась латвийская AirBaltic, самолеты которой в 2017 году в 90,1% случаев вылетали в назначенное время, либо с опозданием в 15 минут, сообщается на сайте компании OAG.

В первую тройку входят Hong Kong Airlines (88,83%) и Hawaiian Airlines (87,24%). Затем идут такие перевозчики, как панамская Copa Airlines (86,39), сингапурская Jetstar Asia (85,08%), японская Skymark Airlines (85%) и ирландская Aer Lingus (84,46%).

В списке учитывались только те авиакомпании, которые есть в числе 250 крупнейших в мире и которые выполнили за год более 30 тысяч полетов.

А самым загруженным маршрутом стал перелет из Гонконга в Тайбэй. Рейс совершили 29 494 раза. За ним идут рейсы Куала-Лумпур — Сингапур (29 383) и Джакарта-Сингапур (26 872).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российская авиакомпания "Аэрофлот" получила "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX. Перевозчик удостоен наивысшего рейтинга за сервис. Церемония APEX EXPO Awards, на которой награды вручили авиакомпаниям-членам ассоциации со всего мира, прошла в Лос-Анджелесе.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!