США отправят в Европу "Железного коня"

США планируют этим летом перебросить в Европу первую бронетанковую бригадную боевую группу, которая носит название Ironhorse ("Железный конь"). Это произойдет в ходе регулярной ротации американских войск, сама же группы входит в состав Первой бронетанковой дивизии и базируется на базе Форт-Худ в городке Киллин (штат Техас), сообщает министерство Армии США.

"Группа Ironhorse с нетерпением ждет возвращения в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и в регионе. Мы являемся хорошо обученной танковой бригадой, которая полностью готова к проведению всего спектра операций в поддержку подразделений армии США в Европе", — заявил по этому поводу командир группы полковник Уилсон Ратерфорд.

Отмечается, что "Железный конь" заменит 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу из состава Первой пехотной дивизии вооруженных сил США. Ротация сил осуществляется в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), начатой в апреле 2014 года.

США ранее заявляли, что цель операции — "восстановление уверенности" восточноевропейских государств в своей безопасности, пошатнувшейся в связи с действиями России в Европе, в том числе присоединением Крыма. В ходе операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, а также странах Балтии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что немецкое издание Neue Zürcher Zeitung нашло главную причину вражды между Россией и Западом. Это расширение НАТО на восток.

Причем, несмотря на попытки доказать обвинения Москвы в адрес альянса, главным их элементом остаётся "давно известное устное заверение" министра иностранных дел США Бейкера о том, что НАТО "не продвинется ни на дюйм" дальше бывшей ГДР.

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