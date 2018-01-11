Турция объявила политику США угрозой безопасности

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что политика США в отношении сил самообороны сирийских курдов несет угрозу безопасности Турции и будущему Сирии.

"США продолжают поддерживать террористов YPG, ставя под угрозу как безопасность Турции, так и будущее Сирии", — цитирует Чавушоглу американский журнал Newsweek.

Впрочем, Турция уже не раз осуждала США за поддержку курдов. Сейчас же министр заявил, что продолжающиеся поставки американского вооружения YPG подрывают территориальную целостность и мир в Сирии. По словам главы МИДа, от "насилия террористов YPG в Турцию бежали 300 тысяч сирийских курдов, которые все еще не могут вернуться в свои дома".

"Законным представителем интересов сирийских курдов является Курдский национальный совет Сирии (ENKS). Он принимает участие в женевских переговорах и входит в число участников предстоящего Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи", — говорит Чавушоглу.

Министр отдельно подчеркнул ошибочность решения США "использовать одну террористическую организацию в борьбе с другой". "Им необходимо незамедлительно исправить эту ошибку", — сказано в публикации.

Министр считает, что обеспечить устойчивое урегулирование в Сирии можно путем международных переговоров и выполнения резолюции Совбеза ООН №2254.

"Только в случае выполнения этих условий Конгресс нацдиалога в Сочи сможет дополнить женевский процесс", — говорится в статье главы турецкого МИДа.

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