Не в рамках "Минска": Германия предлагает поэтапную отмену санкций против России

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".

По его словам, Берлин должен вести самостоятельную политику и защищать свои экономические интересы. Габриэль подчеркнул что российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил.

10 января Габриэль на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики заявил, что газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам. "Я неоднократно говорил российской стороне, - заявил он, - что предпосылка "Северного потока - 2" - это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину". И в Москве, по его оценке, это понимают.

При этом единственным путем урегулирования российско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно.

Если же Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", и предложил рассмотреть вопрос частичной отмены санкций.

Маршрут "Северного потока - 2" пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

"Правда.Ру" ранее писала, что газпровод "Северный поток - 2" будет достроен вопреки активному противодействию США, ЕС и Киева.