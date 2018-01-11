Снова Путин виноват? Польша заявила о подрыве Ту-154 Качиньского

В Польше Комиссия Министерства обороны признала верным доклад о том, что президентский самолет, потерпевший крушение под Смоленском, был взорван. Причем, источников взрыва, говорится в докладе, было несколько.

"Левое крыло Ту-154 было уничтожено внутренним взрывом. На борту было несколько источников взрыва — в крыле, предкрылках, а также в центроплане", — цитирует доклад РБК. Основанием такого вывода стал "анализ удара двери самолета о землю". Причем ранее прошлая комиссия заявила, что крыло самолета было разрушено ударом о березу.

Нынешняя комиссия пришла к выводу, что береза была ни при чем. Все три утверждения признаны "одними из ключевых выводов технического доклада".Интересно, что доклад об этом появился сразу после отставки министра обороны Польши Антония Мачеревича — 10 января. Он выступал за возобновление расследования крушения Ту-154 и заявлял, что считает крушение самолета терактом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в октябре прошлого года Мачеревич утверждал, что комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета. В августе представитель комиссии говорил, что на левом крыле лайнера обнаружены следы взрыва.

По его словам, такие данные обнаружили в одном из бортовых самописцев воздушного судна участники расследования по данному делу.

Мы исключаем возможности другой интерпретации этой электронной записи", — цитирует польское издание Wiadomosci министра.

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