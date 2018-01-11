Пентагон солгал о мощи своих подлодок "Колумбия"

Руководство Счетной палаты США пришло к выводу, что Пентагон недооценил риски, связанные с технологиями подлодок "Колумбия".

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При этом военное ведомство отвергает заявления аудиторов, пишет Warrior Maven. В докладе Счетной палаты говорится, что у специалистов есть сомнения в технических характеристиках подлодок класса «Колумбия», а также в стоимости их производства и в сроках взятия их на вооружение.

Аналитики выражают сомнение, что новая разработка сможет отвечать стандартам научно-технического прогресса.

Со своей стороны, в Пентагоне заявили, что ВМС держит под контролем ситуацию с затратами на программу "Колумбия", график ее исполнения и характеристики подлодок, включая риски, связанные с их устройством.

По словам представителя Командования морских систем ВМС США Уильяма Коуча, "программа подлодок класса „Колумбия" способна проявить необходимые технические возможности по доступной цене в сроки, отвечающие стратегическим требованиям".

Планируется, что подводные лодки класса "Колумбия" станут заменой подлодкам класса "Огайо". Согласно заявленным характеристикам, их длина составит порядка 170 метров. В США будут построены 12 лодок этого класса.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в российскую программу вооружений на 2018-2025 годы включили финансирование работ по созданию мини-подлодок, хотя еще полгода назад казалось, что проект "Пиранья" уже никого не заинтересует.

Напомним, в марте на международной выставке LIMA 2017 на малайзийском острове Лангкави Санкт-Петербургское конструкторское бюро "Малахит" представило малую подводную лодку "Пиранья", способную нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Калибр".