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Проклятие F-35: пилоты ВВС США задыхаются в кабинах

Мир

Американские военные приняли решение прекратить использование 28 самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II из-за жалоб пилотов на плохое самочувствие. 

Проклятие F-35: пилоты ВВС США задыхаются в кабинах. 381632.jpeg
Фото: Wikimedia Commons

По данным Aviation Week, в ноябре 2017 года на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона сразу два экипажа штурмовиков A-10 заявили о приступах  гипоксии во время полетов. Позже еще один экипаж  сообщил об этом. 

Было проведено расследование, расследование показало, что самолеты-штурмовики данной модели оборудованы системами подачи жидкого кислорода LOX и кислородными станциями OBOGS, в работе которых были серьезные недостатки. В связи с этим командование приняло решение приостановить полеты сразу на всех самолетах A-10 Thunderbolt.

Отметим, что проблемы такого же характера наблюдались у пилотов новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Причиной недомоганий пилотов также стали плохо работающие дыхательные станции.

По поводу F-35 недавно в сети появилось видео, как летчики бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы. Пользователь из Бразилии, выложивший отрывок из видео в своем Twitter, пояснил: "смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы. Нашлемный индикатор, о котором идет речь, на видео отскакивает на затылок пилоту, хотя должен показывать важную информацию о течении полета".

Журналисты Business Insider в этой связи отметили, что пишет, что именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Авторы статьи сравнили катапультный взлет F-35C и F-18 и отметили, что разработанный в 1970-х годах F-18 тоже "потряхивает" на старте, но "в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию".

Эксперты Пентагона в своем докладе пришли к выводу, что катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов. Из 105 летчиков,  74 после старта с использованием катапульты пожаловались на "умеренную боль", еще 18 сообщили о "сильной боли", один пилот заявил о "сильной непрекращающейся боли". Истребитель F-35 часто оказывается в центре внимания из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков. 

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