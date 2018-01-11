Госдеп США приравнял Россию к Гондурасу

В госдепартаменте США разработали новые рекомендации для посещения американцами других стран.

Как объясняет внешнеполитическое ведомство, рекомендации помогут оценить риски предстоящих поездок. Согласно документу, все страны разделены на четыре группы. В первую группу попали государства, в которые стоит ездить, соблюдая обычные меры предосторожности. Сюда вошли большинство стран Восточной Европы, Скандинавия, и почти все бывшие республики СССР.

Во второй группе, куда попала Украина, следует опасаться преступности и беспорядков. Группа включает страны Западной Европы из-за высокого риска терактов.

Россия попала в третью группу, в которой США отмечают в качестве повышенных рисков терроризм и агрессию. Вместе с Россией в этой группу попали, в частности, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.

Американцам вообще не рекомендуется ездить в Афганистан, Иран, Сирию, Ливию, Йемен, КНДР и ряд других. Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила журналистам, что новая система градации стран пришла на смену старым рекомендациям и предупреждениям.

Место России в этом списке очень удивляет, так как недавно журналисты британской газеты The Telegraph призвали западных читателей провести следующий отпуск в России. По словам авторов материала на эту тему, "это потрясающее место, которое стоит исследовать, чтобы восстановить эти связи...На Земле есть не так много мест, в которые можно приехать и на себе почувствовать те невероятные перемены, которые происходили со страной как в 21, так и в 20 веках".

Напомним, именно Санкт-Петербург был признан туристической столицей мира. За это звание на международном конкурсе World Travel Award боролись Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней и Венеция. Поэтому наличие России в третьей группе списка, составленного США, является, мягко говоря, необоснованным.