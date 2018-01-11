Получил ли Джулиан Ассанж гражданство Эквадора?

В мировых СМИ появилась информация о том, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора.

Фото: Wikimedia Commons

По данным El Universo, документ он получил еще 21 декабря 2017 года. В сети уже озвучен идентификационный номер (1729926483) некоего документа, который совпадает с данными в базе паспортов Эквадора.

Что характерно, МИД Эквадора не стал подтверждать или опровергать сообщения СМИ о предоставлении Джулиану Ассанжу гражданства страны. По данным агентство EFE, "министерство иностранных дел Эквадора подчеркивает, что не будет реагировать на слухи и на передаваемую вне правильного контекста информацию, касающуюся этого случая".

Джулиан Ассанж при этом опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображён в футболке сборной Эквадора по футболу. Напомним, несколько лет назад Ассанж дал интервью газете The Daily Mail, в котором сетовал на серьезные бытовые трудности, вызванными теснотой и отсутствием солнечного света. Так что , возможно, новые документы помогут руководителю WikiLeaks чувствовать себя комфортнее.

Напомним, в США Ассанжу грозит как минимум пожизненное заключение за шпионаж. Поэтому эквадорские власти ясно дали понять, что защищают журналиста много лет в основном от США.

"Правда.Ру" писала о том, что с 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора на территории Великобритании. Все это время над ним висит постановление Британского Верховного Суда об экстрадиции. Он не без оснований опасается, что его передадут властям США. А там уже ему могут присудить и смертную казнь.

Эпицентр громкого скандала вокруг ресурса "WikiLeaks" пришелся на осень 2010 года, когда сайт опубликовал документы американской дипломатической службы. Как и следовало ожидать, уже в следующем месяце системы "MasterCard", "Visa", "PayPal" перекрыли прием пользовательских пожертвований на адрес сайта, под официальным предлогом вовлечения ресурса в явно противозаконную деятельность.