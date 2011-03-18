Произошел сбой в работе японской АЭС "Иката"

Ситуация, близкая к аварийной, фиксируется на третьем блоке АЭС "Иката" в Японии. Там сегодня остановилась система охлаждения бассейна с отработавшим ядерным МОХ-топливом.

Об этом со ссылкой на станции компанию Shikoku Electric Power - оператора станции сообщает агентство Киодо.

По данным, полученным агентством, первый сбой в системе электроснабжения АЭС произошел еще 25 января. Тогда штатно был запущен аварийный дизельный генератор. Главным было - поддержать работу системы охлаждения реактора.

43 минуты понадобилось аварийной службе, чтобы включить систему в бассейне с отходами ядерного топлива. Их перегрева удалось избежать.

И вот сегодня - новое ЧП.

Как следует из сообщения, в бассейне третьего блока хранятся 1504 сборок со смешанным топливом МОХ - смеси урана и плутония.

Несмотря на то, что с момента предыдущей крупной аварии на АЭС Японии - Фукусиме - прошло почти 9 лет, ее последствия до сих полностью не устранены, равно как и не компенсирован вред экологии.

О том, что происходило в 2011 году на АЭС Фукусима подробно рассказывала «Правда.Ру».

Напомним, как это было

Аварии на "Фукусиме-1" дали пятый уровень опасности из семи

Японское агентство по атомной энергии повысило уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" до пятого уровня из семи возможных (по международной шкале ядерных событий INES). Ранее МАГАТЭ присвоило этой аварии уровень 4, а французские атомщики - уровень 6.

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Напомним, что пятый уровень по шкале INES предполагает аварию с риском за пределами площадки, когда происходит серьезное повреждение активной зоны реактора или радиационных барьеров. Стоит отметить, что наивысший (седьмой) уровень за все время существования шкалы присваивался лишь однажды, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Специалисты компании-оператора АЭС возобновят подачу электричества в системы охлаждения первого и второго реакторов утром 19 марта. Ранее сообщалось о планах применить в Японии опыт ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Поврежденные реакторы "Фукусимы-1" будут засыпаны песком и заключены в бетонный саркофаг. Об этом сообщил представитель японского агентства по ядерной безопасности.

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Сейчас на "Фукусиме" работает интернациональный состав специалистов. В том числе, например, в составе группы - ликвидаторы из Чернобыля. Это сотрудник Росатома Владимир Асмолов и представитель Российского института проблем безопасного развития атомной энергетики Валерий Стрижов.

После землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами на трех реакторах АЭС "Фукусима-1" произошло три взрыва. Кроме того, на четвертом реакторе, который также используется для хранения отработанного ядерного топлива, вспыхнул пожар, а на пятом и шестом блоках было зафиксировано повышение температуры.

Из-за взрывов и пожара на станции произошла утечка радиации, что привело к эвакуации обслуживающего персонала атомного объекта. Власти Японии также были вынуждены начать эвакуацию населения из зоны радиусом 20 км и запретить полеты над АЭС.