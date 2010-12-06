Глава Следкома России внесен в британский "список Магницкого"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по "поправке Магнитского".

Всего в списке имена 47 человек, из которых 25 - граждане России, 22 — Саудовской Аравии, и две северокорейские спецслужбы.

Кроме Бастрыкина, санкции ввели в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и замглавы МВД Алексея Аничина.

Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

Напомним, в данный санкционный список¹ включены люди, которые, по мнению Лондона, причастны к смерти в ноябре 2009 года юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в списке оказались причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

¹ названный именем человека, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов и подозревавшегося в причастности к хищению 5,4 млрд рублей из российского бюджета, регулярно пополняющийся все новыми именами более 10 лет.

Вот, что рассказывала об этом деле "Правда.Ру" "по горячим следам"

Дело Магнитского: между политикой и уголовщиной

С момента гибели в СИЗО "Матросская Тишина" сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого прошло больше года, однако эта тема до сих пор является одной из центральных в российских и зарубежных СМИ. Застенчивого аудитора представляют в роли непримиримого борца с коррупцией, замученного в тюремных застенках этими же самыми коррупционерами. Между тем, политическая составляющая этой истории не имеет никакого отношения к обстоятельствам как самого уголовного дела, так и смерти подследственного.

Бегство от налогообложения

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken (аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management) Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года в рамках уголовного дела в отношении главы Hermitage Уильяма Браудера и управляющего российским отделением фонда Ивана Черкасова, которым еще в феврале 2008 года были предъявлены заочные обвинения в уклонении от уплаты налогов. Браудер и Черкасов ранее успели покинуть территорию Российской Федерации, обосновавшись в Великобритании. Туда же, по всей видимости, планировал направиться и Магнитский, что и послужило основанием для его заключения под стражу.

Российский бизнес Уильяма Браудера заключался в скупке акций стратегических российских предприятий ("Сбербанка", "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и т. д.), приобретаемых подставными российскими фирмами (согласно указу президента РФ от 1997 года иностранным инвесторам запрещалось напрямую покупать акции газового монополиста на внутреннем российском рынке и получать на спекуляции ими сверхприбыли). Одни из таких фирм действовали в Калмыкии.

Посредством перекрёстного владения акциями, фактическим владельцем российских фирм через офшорную компанию на Кипре являлся сам Браудер, а в зарегистрированных уже в российской офшорной зоне (в Калмыкии) российских же фирм-пустышек трудились калмыки-инвалиды, что вкупе давало не только возможность иностранцу приобретать акции "Газпрома", но и существенно экономить на налогах — 5,5 процентов вместо положенных 35 процентов, в результате чего бюджет РФ недополучил порядка 522 млн руб. (общий ущерб с учетом пеней и штрафов составил 3,5 млрд руб.)

Автором этой схемы и был Сергей Магнитский, который не только контролировал процесс найма на работу за единовременное вознаграждение подходящих инвалидов (один из них, например, до и после "устройства" на новую работу трудился сторожем, да ещё и ко всему прочему имел справки из психоневрологического диспансера о наличии умственной отсталости), но делал всё возможное для "улаживания" возникавших со стороны налоговиков претензий к этим фирмам.

Неизвестный герой

Фото: AP

Сергей Магнитский скончался в больнице следственного изолятора 16 ноября 2009 года, то есть почти спустя год после своего заключения под стражу. Но до этого момента его дело не вызывало особого ажиотажа ни у прессы, ни у правозащитного сообщества, ни у политиков. По большому счёту, оно интересовало только руководство самого Hermitage, которое объясняло арест своего аудитора политическими мотивами, связанными в том числе с охлаждением российско-британских отношений, в силу чего начались гонения на британские компании в России.

Кроме того, выдвигалась версия о мести со стороны влиятельных лоббистов, поскольку Hermitage якобы активно расследовал случаи коррупции менеджмента в компаниях, акциями которых он владел. На деле, правда, вся борьба Браудера за права миноритарных акционеров госкорпораций сводилась к возможности играть на стоимости акций компании на бирже посредством организации скандалов, распространении слухов о процессах, происходящих в компании и т. д. К слову, сейчас нечто подобное осуществляет известный в первую очередь в блоговой среде Алексей Навальный, активно также участвующий сейчас в информационном обеспечении кампании по "делу Магнитского".

Одним словом, после смерти у Сергея Магнитского началась совсемдругая жизнь.

В одночасье он стал знаменитостью: его называли героем-разоблачителем, павшим в неравной борьбе с коррупционерами; международные правозащитные организации присуждали ему премии; о нём снимали кинофильмы и ставили спектакли; в его честь устраивали акции даже сторонники Эдуарда Лимонова и т. д., т. п. Мог ли об этом мечтать скромный бухгалтер?

В 1993 году Сергей Магнитский окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова (бывший Московский институт народного хозяйства) по специальности "Финансы и кредит". В 1995 году получил квалификационный аттестат аудитора. В этом же году пришёл в структуру инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Ltd, где, согласно записям в трудовой книжке, занимал должности менеджера аудиторского отдела, старшего менеджера, аудитора…

В Hermitage, в свою очередь, утверждают, что Магнитский "обвиняется во внесении заведомо ложных сведений в налоговую декларацию компаний, к которым он не имел никакого отношения, поскольку не был в них ни директором, ни бухгалтером", а был "нанят одной из этих компаний только для того, чтобы представлять ее интересы в судах".

Фото: AP

Впрочем, найденный в компьютере Магнитского файл, в котором аудитор описывает схему организации предприятий в Калмыкии; показания фигурантов уголовного дела, рассказавших, что именно по указанию Сергея Магнитского они подыскали инвалидов для работы в степных офшорах"; заключенияпочерковедческой судебной экспертизы, установившей, что записи в трудовых книжках калмыцких инвалидов о приеме их на работу выполнены Магнитским - всё это заставляет задуматься об истинной роли консультанта в делах инвестиционного фонда.

Бабочки-однодневки

В 2009 году образовалось ещё одно уголовное дело, в котором фигурируют три компании "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон". По данным следствия, руководство этих фирм обманным путем получило из бюджета 5,4 млрд рублей. Не вдаваясь в подробности мошеннической схемы, перейдём к основному. Первоначально данные фирмы принадлежали подконтрольным Hermitage кипрским офшорам. Однако в ходе проведения операции, были перерегистрированы на некое ООО "Плутон", гендиректор которого — Виктор Маркелов — и угодил в итоге на скамью подсудимых, а затем, полностью признав свою вину, в тюремную камеру.

По версии Hermitage, учредительные документы вышеозначенных фирм были изъяты у них во время обыска в офисе компании, а затем похищены путем внесения в государственный реестр ложных сведений о собственниках и директорах фирм. Этот момент стал одним из основных в защитной линии представителей Hermitage. Дескать, Сергей Магнитский вовремя заметил пропажу и поднял тревогу, изобличив якобы причастных к похищению документов сотрудников МВД, после чего на голову Магнитского и обрушились все тридцать три несчастью. "Майор Павел Карпов и его сообщники являются членами банды, воровавшей деньги из бюджета и организовавшей незаконный арест, приведший к гибели Сергея Магнитского",- уверяет руководитель компании "Файерстон Данкен" Джемисон Файерстоун.

У следствия, впрочем, немного другая версия. Во-первых, судя по опубликованным в СМИ протоколам допроса Магнитского, тот, заявляя о похищении трёх обществ, говорит лишь "возможном использовании материалов и сведений, изъятых при обыске" без упоминания каких-либо имён. Во-вторых, обвиняемые по этому делу указывают на то, что их афёры не обошлась без участия самого Магнитского.

Гендиректор "Махаона" Вячеслав Хлебников рассказал, что руководство Hermitage через посредника обратилось к известному среди столичных бизнесменов лоббисту в делах о крупных налоговых возвратах Семену Коробейникову с предложением добиться налогового возврата по ранее уплаченным фондом налогам. Коробейников согласился, но выдвинул условие, что компании должны быть перерегистрированы на его людей и переведены на учет в налоговые инспекции, где у него есть лоббистские возможности. При этом, как утверждает Вячеслав Хлебников, изготовил заведомо ложные налоговые декларации для осуществления налогового возврата Сергей Магнитский.

Ещё более красноречивые признания идут от Виктора Маркелова, который с недавних пор через адвоката ведёт свой блог в интернете. По его словам, последние годы он работал "номиналом", то есть номинальным директором, за деньги предоставляя реальному владельцу бизнеса свое имя и паспортные данные. "Вот теперь СК при МВД поведал всему миру, что Магнитский "причастен". Ежу понятно, что причастен! Когда он выносил мне и Хлебникову, такому же, как я, номиналу-директору и подельнику, налоговые декларации на возврат налогов, сомнений у меня не было, что Магнитский — один из нас, коллега. Я и на следствии рассказывал об этом эпизоде у офиса "Файерстоун Данкен", — пишет он.

Собственно, именно по этой причине — "я хотя и честный, но все-таки жулик. А по неписанному кодексу жулика садиться надо одному" — Маркелов отказался давать показания против Магнитского. Возможно, сохранил бы тайну и сейчас. Но… "Я вовсе не пытаюсь валить на мертвого. Я просто хочу справедливости. Гораздо хуже поступили те, кто еще живого Магнитского превратили в труп", — поясняет он. И продолжает: "А в случае с Магнитским бал правила не политика, а деньги. Это адвокаты Браудера внушали ему, что он борец с кровавым режимом. А на самом деле он тупо боролся с администрацией (речь идёт о жалобах на содержание в СИЗО, коих Магниитский написал более 400 штук. — Прим. авт.) и ежедневно отрубал по куску от своей жизни в финансовых интересах своих бывших работодателей. И поневоле плевал в собственный колодец".

Узник совести Уильяма Браудера

Политическую составляющую "дела Магнитского" Уильям Браудер конечно же выдумал. Его бизнес требовал политической тишины, а взгляды на тему политических репрессий в отношении предпринимателей были не на стороне последних. Так, комментируя историю с процессом над главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, в июне 2005 года Уильям Браудер заявил, что Ходорковский "совершенно справедливо получил то, что заслужил", "нельзя приравнивать Ходорковского к Нельсону Манделе". Вот и в случае с Магнитским руководство Hermitage Capital старалось не особо привлекать внимание СМИ к этой теме, рассчитывая, что всё рассосётся как-нибудь само. Рассосалось, как бы цинично это не прозвучало, более чем удачно. Для Hermitage, разумеется.

Показательна в этом отношении и история, рассказанная Мариной Литвинович, которая совершенно случайно встретилась с Браудером на российско-финском гражданском форуме в Хельсинки. Однако разговора не получилось. Глава Hermitage, изложив историю "его борьбы", отказался отвечать на какие-либо дополнительные вопросы, пояснив, что не знает "он не знает — друг я (Литвинович) или враг".

"Я хочу задать вопросы. А Браудер — если он хочет убедить людей в своей правоте — должен отвечать на все вопросы, а не тараторить заученно свою "красивую историю", — удивлённо замечает в этой связи М. Литвинович. — Я очень со многими людьми обсуждала эту историю с Эрмитаж Кэпитал и очень часто натыкалась на то, что люди с удовольствием жуют PR-жвачку и не хотят разбираться. Это очень плохо".

Сергей Магнитский действительно умер не на улице. А значит, ответственность за его гибель во многом лежит на сотрудниках того ведомства, на территории и во власти которого он оказался. И в этом отношении реакция и президента, и Общественной палаты, и других структур, требующих навести порядок в пенитенциарном хозяйстве, оправданна и объяснима.

С другой стороны, чрезмерная активность добровольных адвокатов Магнитского, использующих трагедию для решения своих задач вызывает не менее негативную реакцию. В конце концов, как говорил известный киногерой, вор должен сидеть в тюрьме. И, скорее всего, Магнитский бы сидел, если бы не умер. И в чём ему повезло, так это в том, что умер он в юридическом смысле честным человеком, ибо предъявлять обвинения ему уже никто не будет.