Глава Следкома России внесен в британский "список Магницкого"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по "поправке Магнитского".
Всего в списке имена 47 человек, из которых 25 - граждане России, 22 — Саудовской Аравии, и две северокорейские спецслужбы.
Кроме Бастрыкина, санкции ввели в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и замглавы МВД Алексея Аничина.
Напомним, в данный санкционный список¹ включены люди, которые, по мнению Лондона, причастны к смерти в ноябре 2009 года юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.
В случае с гражданами Саудовской Аравии в списке оказались причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.
¹ названный именем человека, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов и подозревавшегося в причастности к хищению 5,4 млрд рублей из российского бюджета, регулярно пополняющийся все новыми именами более 10 лет.
С момента гибели в СИЗО "Матросская Тишина" сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого прошло больше года, однако эта тема до сих пор является одной из центральных в российских и зарубежных СМИ. Застенчивого аудитора представляют в роли непримиримого борца с коррупцией, замученного в тюремных застенках этими же самыми коррупционерами. Между тем, политическая составляющая этой истории не имеет никакого отношения к обстоятельствам как самого уголовного дела, так и смерти подследственного.
Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken (аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management) Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года в рамках уголовного дела в отношении главы Hermitage Уильяма Браудера и управляющего российским отделением фонда Ивана Черкасова, которым еще в феврале 2008 года были предъявлены заочные обвинения в уклонении от уплаты налогов. Браудер и Черкасов ранее успели покинуть территорию Российской Федерации, обосновавшись в Великобритании. Туда же, по всей видимости, планировал направиться и Магнитский, что и послужило основанием для его заключения под стражу.
Российский бизнес Уильяма Браудера заключался в скупке акций стратегических российских предприятий ("Сбербанка", "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и т. д.), приобретаемых подставными российскими фирмами (согласно указу президента РФ от 1997 года иностранным инвесторам запрещалось напрямую покупать акции газового монополиста на внутреннем российском рынке и получать на спекуляции ими сверхприбыли). Одни из таких фирм действовали в Калмыкии.
Посредством перекрёстного владения акциями, фактическим владельцем российских фирм через офшорную компанию на Кипре являлся сам Браудер, а в зарегистрированных уже в российской офшорной зоне (в Калмыкии) российских же фирм-пустышек трудились калмыки-инвалиды, что вкупе давало не только возможность иностранцу приобретать акции "Газпрома", но и существенно экономить на налогах — 5,5 процентов вместо положенных 35 процентов, в результате чего бюджет РФ недополучил порядка 522 млн руб. (общий ущерб с учетом пеней и штрафов составил 3,5 млрд руб.)
Автором этой схемы и был Сергей Магнитский, который не только контролировал процесс найма на работу за единовременное вознаграждение подходящих инвалидов (один из них, например, до и после "устройства" на новую работу трудился сторожем, да ещё и ко всему прочему имел справки из психоневрологического диспансера о наличии умственной отсталости), но делал всё возможное для "улаживания" возникавших со стороны налоговиков претензий к этим фирмам.
Сергей Магнитский скончался в больнице следственного изолятора 16 ноября 2009 года, то есть почти спустя год после своего заключения под стражу. Но до этого момента его дело не вызывало особого ажиотажа ни у прессы, ни у правозащитного сообщества, ни у политиков. По большому счёту, оно интересовало только руководство самого Hermitage, которое объясняло арест своего аудитора политическими мотивами, связанными в том числе с охлаждением российско-британских отношений, в силу чего начались гонения на британские компании в России.
Кроме того, выдвигалась версия о мести со стороны влиятельных лоббистов, поскольку Hermitage якобы активно расследовал случаи коррупции менеджмента в компаниях, акциями которых он владел. На деле, правда, вся борьба Браудера за права миноритарных акционеров госкорпораций сводилась к возможности играть на стоимости акций компании на бирже посредством организации скандалов, распространении слухов о процессах, происходящих в компании и т. д. К слову, сейчас нечто подобное осуществляет известный в первую очередь в блоговой среде Алексей Навальный, активно также участвующий сейчас в информационном обеспечении кампании по "делу Магнитского".
Одним словом, после смерти у Сергея Магнитского началась совсемдругая жизнь.
В одночасье он стал знаменитостью: его называли героем-разоблачителем, павшим в неравной борьбе с коррупционерами; международные правозащитные организации присуждали ему премии; о нём снимали кинофильмы и ставили спектакли; в его честь устраивали акции даже сторонники Эдуарда Лимонова и т. д., т. п. Мог ли об этом мечтать скромный бухгалтер?
В 1993 году Сергей Магнитский окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова (бывший Московский институт народного хозяйства) по специальности "Финансы и кредит". В 1995 году получил квалификационный аттестат аудитора. В этом же году пришёл в структуру инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Ltd, где, согласно записям в трудовой книжке, занимал должности менеджера аудиторского отдела, старшего менеджера, аудитора…
В Hermitage, в свою очередь, утверждают, что Магнитский "обвиняется во внесении заведомо ложных сведений в налоговую декларацию компаний, к которым он не имел никакого отношения, поскольку не был в них ни директором, ни бухгалтером", а был "нанят одной из этих компаний только для того, чтобы представлять ее интересы в судах".
Впрочем, найденный в компьютере Магнитского файл, в котором аудитор описывает схему организации предприятий в Калмыкии; показания фигурантов уголовного дела, рассказавших, что именно по указанию Сергея Магнитского они подыскали инвалидов для работы в степных офшорах"; заключенияпочерковедческой судебной экспертизы, установившей, что записи в трудовых книжках калмыцких инвалидов о приеме их на работу выполнены Магнитским - всё это заставляет задуматься об истинной роли консультанта в делах инвестиционного фонда.
В 2009 году образовалось ещё одно уголовное дело, в котором фигурируют три компании "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон". По данным следствия, руководство этих фирм обманным путем получило из бюджета 5,4 млрд рублей. Не вдаваясь в подробности мошеннической схемы, перейдём к основному. Первоначально данные фирмы принадлежали подконтрольным Hermitage кипрским офшорам. Однако в ходе проведения операции, были перерегистрированы на некое ООО "Плутон", гендиректор которого — Виктор Маркелов — и угодил в итоге на скамью подсудимых, а затем, полностью признав свою вину, в тюремную камеру.
По версии Hermitage, учредительные документы вышеозначенных фирм были изъяты у них во время обыска в офисе компании, а затем похищены путем внесения в государственный реестр ложных сведений о собственниках и директорах фирм. Этот момент стал одним из основных в защитной линии представителей Hermitage. Дескать, Сергей Магнитский вовремя заметил пропажу и поднял тревогу, изобличив якобы причастных к похищению документов сотрудников МВД, после чего на голову Магнитского и обрушились все тридцать три несчастью. "Майор Павел Карпов и его сообщники являются членами банды, воровавшей деньги из бюджета и организовавшей незаконный арест, приведший к гибели Сергея Магнитского",- уверяет руководитель компании "Файерстон Данкен" Джемисон Файерстоун.
У следствия, впрочем, немного другая версия. Во-первых, судя по опубликованным в СМИ протоколам допроса Магнитского, тот, заявляя о похищении трёх обществ, говорит лишь "возможном использовании материалов и сведений, изъятых при обыске" без упоминания каких-либо имён. Во-вторых, обвиняемые по этому делу указывают на то, что их афёры не обошлась без участия самого Магнитского.
Гендиректор "Махаона" Вячеслав Хлебников рассказал, что руководство Hermitage через посредника обратилось к известному среди столичных бизнесменов лоббисту в делах о крупных налоговых возвратах Семену Коробейникову с предложением добиться налогового возврата по ранее уплаченным фондом налогам. Коробейников согласился, но выдвинул условие, что компании должны быть перерегистрированы на его людей и переведены на учет в налоговые инспекции, где у него есть лоббистские возможности. При этом, как утверждает Вячеслав Хлебников, изготовил заведомо ложные налоговые декларации для осуществления налогового возврата Сергей Магнитский.
Ещё более красноречивые признания идут от Виктора Маркелова, который с недавних пор через адвоката ведёт свой блог в интернете. По его словам, последние годы он работал "номиналом", то есть номинальным директором, за деньги предоставляя реальному владельцу бизнеса свое имя и паспортные данные. "Вот теперь СК при МВД поведал всему миру, что Магнитский "причастен". Ежу понятно, что причастен! Когда он выносил мне и Хлебникову, такому же, как я, номиналу-директору и подельнику, налоговые декларации на возврат налогов, сомнений у меня не было, что Магнитский — один из нас, коллега. Я и на следствии рассказывал об этом эпизоде у офиса "Файерстоун Данкен", — пишет он.
Собственно, именно по этой причине — "я хотя и честный, но все-таки жулик. А по неписанному кодексу жулика садиться надо одному" — Маркелов отказался давать показания против Магнитского. Возможно, сохранил бы тайну и сейчас. Но… "Я вовсе не пытаюсь валить на мертвого. Я просто хочу справедливости. Гораздо хуже поступили те, кто еще живого Магнитского превратили в труп", — поясняет он. И продолжает: "А в случае с Магнитским бал правила не политика, а деньги. Это адвокаты Браудера внушали ему, что он борец с кровавым режимом. А на самом деле он тупо боролся с администрацией (речь идёт о жалобах на содержание в СИЗО, коих Магниитский написал более 400 штук. — Прим. авт.) и ежедневно отрубал по куску от своей жизни в финансовых интересах своих бывших работодателей. И поневоле плевал в собственный колодец".
Политическую составляющую "дела Магнитского" Уильям Браудер конечно же выдумал. Его бизнес требовал политической тишины, а взгляды на тему политических репрессий в отношении предпринимателей были не на стороне последних. Так, комментируя историю с процессом над главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, в июне 2005 года Уильям Браудер заявил, что Ходорковский "совершенно справедливо получил то, что заслужил", "нельзя приравнивать Ходорковского к Нельсону Манделе". Вот и в случае с Магнитским руководство Hermitage Capital старалось не особо привлекать внимание СМИ к этой теме, рассчитывая, что всё рассосётся как-нибудь само. Рассосалось, как бы цинично это не прозвучало, более чем удачно. Для Hermitage, разумеется.
Показательна в этом отношении и история, рассказанная Мариной Литвинович, которая совершенно случайно встретилась с Браудером на российско-финском гражданском форуме в Хельсинки. Однако разговора не получилось. Глава Hermitage, изложив историю "его борьбы", отказался отвечать на какие-либо дополнительные вопросы, пояснив, что не знает "он не знает — друг я (Литвинович) или враг".
"Я хочу задать вопросы. А Браудер — если он хочет убедить людей в своей правоте — должен отвечать на все вопросы, а не тараторить заученно свою "красивую историю", — удивлённо замечает в этой связи М. Литвинович. — Я очень со многими людьми обсуждала эту историю с Эрмитаж Кэпитал и очень часто натыкалась на то, что люди с удовольствием жуют PR-жвачку и не хотят разбираться. Это очень плохо".
Сергей Магнитский действительно умер не на улице. А значит, ответственность за его гибель во многом лежит на сотрудниках того ведомства, на территории и во власти которого он оказался. И в этом отношении реакция и президента, и Общественной палаты, и других структур, требующих навести порядок в пенитенциарном хозяйстве, оправданна и объяснима.
С другой стороны, чрезмерная активность добровольных адвокатов Магнитского, использующих трагедию для решения своих задач вызывает не менее негативную реакцию. В конце концов, как говорил известный киногерой, вор должен сидеть в тюрьме. И, скорее всего, Магнитский бы сидел, если бы не умер. И в чём ему повезло, так это в том, что умер он в юридическом смысле честным человеком, ибо предъявлять обвинения ему уже никто не будет.
Продюсер Андрей Разин провел встречу с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.