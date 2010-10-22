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Источник Правда.Ру

Доктор Комаровский рассказал жителям Новых Санжар о коронавирусе

Мир » Бывший СССР » Украина

Эпидемия холеры убивает жителей ГаитиВрач и телеведущий Евгений Комаровский решил отправиться в поселок Новые Санжары, где недавно вспыхнул бунт из-за приезжих украинцев из Китая. Их поместили в местный пансионат на карантин, однако местные жители потребовали выселить приезжих и увезти.

Комаровский объяснил местным жителям, что носить медицинские маски на улице не имеет смысла, поскольку в воздухе содержится недостаточное количество вируса для заражения. Также врач подчеркнул, что опасность коронавируса преувеличена. По его словам, дети болеют легкой формой вируса, а недуг страшен только пожилым людям с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о вспышке холеры на Гаити.

На севере Гаити вспыхнула эпидемия холеры. Всего за несколько дней болезнь убила более 130 человек. Об этом проинформировал президент местной медицинской ассоциации. В общей сложности   инфицированы около полутора тысяч граждан, добавил специалист.  Мест в больницах практически нет.

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Распространению смертельной болезни способствует прежде всего то, что многие люди до сих пор не имеют собственных домов после разрушительного землетрясения, которое произошло в января этого года, и живут в лагерях в антисанитарных условиях.

Известно также, что в столице страны - городе Порт-о-Пренс - случаев заражения холерой пока не зарегистрировано, сообщает NewsInfo.

Темы бунт паника карантин коронавирус новые санжары евгений комаровский
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