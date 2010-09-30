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Источник Правда.Ру

В закрытом на карантин отеле на Канарах находятся два россиянина

Мир

Отел Costa Adeje Palace на острове Тенериф закрыли на карантин после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Зараженный мужчина работает доктором в Италии и прибыл на остров около недели назад.

Территорию отеля сразу же закрыли на карантин. Изолированными оказались и все его постояльцы, а это около тысячи человек. Среди них есть и граждане России, их как минимум двое. На данный момент на связь с дипломатами вышла только одна семейная пара. Они приехали в отель 21 февраля, а планировали покинуть его 29 февраля.

Россияне рассказали, что администрация отеля настаивает на том, чтобы все постояльцы оставались в своих номерах. Сейчас всех гостей осматривают врачи.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в космосе планируют создать отель для космических туристов. 

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" совместно с компанией "Орбитальные технологии" намереваются построить и эксплуатировать первую в мире коммерческую орбитальную космическую станцию в пределах 100 километров от МКС.

"Предполагаемый проект чрезвычайно интересен. Он позволит частному сектору участвовать в подобном уникальном начинании, а также привлечет частные инвестиции в российскую космическую индустрию", - сказал заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов.

Генподрядчиком выступит "Энергия", а компания "Орбитальные технологии" будет заниматься поиском клиентов и финансировать этого проект.

Ракетно-космическая корпорация уже более десяти лет ведет проработки коммерческой орбитальной станции. Она будет летать на околоземной орбите с тем же наклонением, что и Международная космическая станция, и располагаться в пределах 100 километров от нее. Станция станет посещаемой и способной принимать на борт до семи человек.

Отель будет обслуживаться российскими кораблями "Союз" и "Прогресс", но и не исключена также возможность использования пилотируемых и грузовых транспортных систем других стран.

Темы отель тенерифе россияне costa adeje palace коронавирус канарские острова
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