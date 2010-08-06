Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти

В Винницкой области произошел уникальный инцидент. Врачи местной больницы констатировали смерть 83-летней пенсионерки. Однако через десять часов она пришла в себя.

"В Винницкой области 83-летняя бабушка "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила", - говорится в сюжете телеканала ТСН. "Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека... Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала", - добавила заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что пенсионерка из Алматы потратила выигранный джек-пот на ремонт дороги.

Жительница Алматы, выигравшая в казахстанской лотерее "Суперлото" джек-пот в размере 1,06 миллиона долларов, потратит часть денег на ремонт дорог.

62-летняя пенсионерка отремонтирует за свой счет дороги в микрорайоне Жулдыз. Местные власти уже дали ей соответствующее разрешение. Женщина, имя которой не называется, заявила, что нужно заботиться о детях, которые играют на "неидеальных" дорогах. Она надеется, что ее благородный жест послужит примером для других горожан.

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Пенсионерка стала обладательницей рекордного джек-пота, разыгранного 10 июля. Денежный приз составил 155 791 260 тенге, что равняется приблизительно 1,6 миллиона долларов.