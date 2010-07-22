Лукашенко обиделся "за нефть" и приказал "реформировать телевидение"

Телеканалы республики Белоруссия до конца текущего года должны обеспечить сетку своего вещания минимум 30% контента собственного производства.

Такое указание дал Александр Карлюкевич, министр информации Белоруссии.

"К декабрю 2020года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не менее 30% контента белорусского (национального) производства. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов — проектов, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей", — заявил на коллегии министерства Карлюкевич (цитата ИА "Белта")

Это "ноу-хау" белорусской власти активно обсуждают в блогосфере и социальных сетях.

Чего опасаются рядовые белорусы

По мнению большинства комментаторов, следующим шагом власти станет запрет на вещание российских каналов:

"Кто смотрит белорусское ТВ? Кому оно вообще нужно? Никому. Не получилось бы, как на Украине…" "Понятно, да, что БТ и сейчас уже почти не смотрят, значит на "беларускай мове" вообще перестанут смотреть. Это решение, сделанное от "большого ума", можно только приветствовать". "Молодец, Карлюкевич. Первый шаг сделан. Теперь что — второго ждать? Как на Украине — запрет на вещание российских каналов? Когда? К лету, наверное…"

Многие комментаторы теперь соглашаются с мнением Антона Шрайбмана, минского эксперта, который предупреждал ранее:

"Если Лукашенко не получит дешевую нефть, то перейдет к антироссийской риторике"

Напомним, ранее минский эксперт Антон Шрайбман предположил, что Лукашенко ответит Москве антироссийской риторикой в СМИ, если не договорится в Сочи о дешёвой нефти.

Впрочем, нечто подобное "Батька" уже демонстрировал ранее — еще в 2010 году.

Ток-шоу "У батьки" продолжается…

Информационная война против "имперских устремлений России", которую инициировал непредсказуемый белорусский президент Александр Лукашенко, продолжает набирать обороты.

Вслед за выступлением Саакашвили, которому главный белорусский телеканал предоставил прямой эфир, сегодня минское телевидение покажет интервью с президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

В своем телеинтервью Затлерс ответит на вопросы корреспондента белорусского "Агентства теленовостей". Эта передача, говорится в анонсе вечернего телеэфира в Минске, призвана показать "видение демократии и защиты суверенитета от "имперских посягательств" республики, в которой неонацизм стал краеугольным камнем государственной идеологии".

Сколь высоким окажется антироссийский градус риторики Затлерса и насколько прямолинейно он станет отвечать на провокационные вопросы минского пропагандиста? Думается, он будет менее категоричен в своих оценках российского руководства, чем его грузинский коллега Саакашвили, который в белорусском телеэфире выдал очередной антироссийский спич, какими он пробавляется уже не первый год.

По крайней мере, пресс-служба латвийского президента поторопилась заявить что, вопреки политическим спекуляциям, в интервью, которое Затлерс оказывается дал минскому журналисту месяц назад, не затрагивались двусторонние отношения Белоруссии и России. Президент беседовал с корреспондентом "Агентства теленовостей" о важнейших задачах, которые сегодня стоят перед Латвией, ее членстве в ЕС и др. вопросах. Но вот как сегодня будет препарирована эта беседа, как будут в ней сейчас расставлены акценты?

Если антироссийская риторика Затлерса покажется Александру Григорьевичу недостаточной, на очереди стоит еще один русофоб — молдавский спикер Михай Гимпу. Будучи и. о. президента Молдавии он пытался узаконить в республике "День советской оккупации". В ближайшее время он посетит Минск, и, конечно же, ему будет предоставлен прямой эфир. Не исключено, что перед президентскими выборами Белоруссию посетят и потрепанные вожди "помаранчевой революции" из Киева. Уж Виктор Ющенко выдаст "коварным москалям" по полной.

Комментируя эту "телевизионную" активность Минска, политологи говорят не столько о многовекторности внешней политике Белоруссии, сколько об открытии так называемого "второго Белорусского информационного фронта". Они считают, что Белоруссия предоставляет трибуну всем антироссийски настроенным президентам постсоветских республик и не только им.

Фото: AP

Александр Григорьевич смертельно обиделся на Москву за появление в российском телеэфире двух фильмов "Крестный батька", которые одним своим названием перечеркнули культивируемый годами образ "доброго батьки" — подлинного отца нации. Лукашенко увидел в этом имперское покушение Москвы на независимость белорусского народа.

Вот только непонятно, почему Александр Лукашенко постоянно говорит об угрозе независимости? Россия на белорусскую независимость не покушается, поскольку даже нынешнее эфемерное союзное образование является на фоне того же Евросоюза вполне адекватной формой межгосударственного образования.

Читайте также: Не последний диктатор, а восточный партнер?

Не отрицая зависимости между фактами появления в российском эфире фильмов о Лукашенко и Саакашвили — на белорусском телеканале, обозреватели в Минске обращают внимание на то, что Лукашенко уже давно ведет информационную войну против РФ (в отличие от Москвы, которая начала ее только в прошлом месяце).При этом белорусские политологи отмечают, что Россия очень четко отделяет гражданина Лукашенко от белорусского народа и республики в целом. Критика идет только в его адрес. Попытки же белорусского лидера в ответ представить дело таким образом, что, атакуя его, Россия атакует весь белорусский народ, выглядят малоубедительно.

Во-первых, если политическое положение Лукашенко в белорусском обществе столь прочно, как об этом говорит минский агитпроп, то отреагировать на появление "телепасквилей" можно было бы лишь презрительным замечанием свиты: "Клевещуть, батька!".

Однако в "Крестных батьках" Александр Григорьевич увидел для себя смертельную опасность. С чего бы это? Минск пытается играть в демократию, впереди президентские выборы, на которых, еще до недавнего времени Лукашенко оставался вне конкуренции. "Добрый батька" был незаменим в сознании масс. Иное дело, когда он неожиданно становится "крестным".

Наверное, этим и обусловлен крутой "телеповорот". В Минске четыре года назад было много разговоров о том, что грузинские боевики, засланные коварным Мишико, хотели отравить водопровод, забрасывая в него дохлых крыс. Кто запустил тогда эту "дезу"? Уж точно, — не оппозиция. Примерно в то же время Немцова депортировали из Минска с громким скандалом: нечего, мол, чемоданами возить деньги здешней оппозиции! Да и режим в Латвии изображался едва ли не фашистским, — отмечает независимые минские журналисты.

Теперь все эти одиозные политики стали друзьями "батьки". Бывшие персоны нон грата по полной программе "мочат" Москву в белорусском телеэфире. Как объяснить это народу? Только восточным постулатом: "Враг моего врага, мой друг".

Однако придутся по душе белорусскому народу эти политические игры властных элит? Лукашенко так до сих пор и не определился, в какую сторону ему смотреть, то ли на Запад, то ли на Восток? Может ему и по душе "синдром осажденной крепости", да вот только вряд ли белорусским гражданам захочется разделить судьбу жителей Северной Кореи. Даже с самым лучшим "батькой"!

Читайте самое интересное в рубрике "Мир"