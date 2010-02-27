Украинский премьер: ипотеку могут себе позволить только наркоторговцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обычные украинцы не могут себе позволить ипотеку из-за высоких процентных ставок. Сейчас средняя банковская ставка по жилищным кредитам на Украине составляет 20% без учета дополнительных платежей и комиссий.

"Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно!", - сказал Гончарук, обращаясь к правительству.

Премьер обозначил кабмину, что за год необходимо снизить процентную ставку по ипотеке до 10% годовых.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что ипотека в России доступна далеко не всем.

По словам руководителя Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александра Семеняки, ставка в десять - одиннадцать процентов доступна менее чем для половины наших сограждан. Если быть точнее, то подобную "роскошь" могут себе позволить лишь 40 процентов граждан.

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"Я верю, что десять - одиннадцать процентов - это ставка, доступная для 40 процентов россиян, однако есть большой резерв граждан, которые при этой ставке купить жилье не могут, поэтому наша задача - снижать (ставку по ипотеке) и дальше", - подчеркнул специалист.

При этом, как отметил эксперт, нужно найти золотую середину и не переусердствовать с понижением ипотечной ставки. "Если перестараться, то мы вместо роста объемов строительства жилья получим рост цен на жилье, а это не очень хороший сценарий", - заявил Семеняка.