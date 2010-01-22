Российскому послу в Турции угрожают "небоскребами из черепов"

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что начал получать угрозы в свой адрес. Часть из этих угроз дипломат опубликовал в открытом доступе. Неизвестные пообещали сделать "небоскреб из черепов военных".

Ерхов утверждает, что такие проявления недопустимы, поскольку угрозы адресованы не только в адрес дипломатов, но и в адрес России. Дипломат напомнил, чем подобные угрозы обернулись пять лет назад.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о российском после в Киеве, который был назначен в 2010 году.

Михаил Зурабов, назначенный послом РФ на Украине, приедет в Киев 25 января. Об этом сообщил временный поверенный в делах России на Украине Всеволод Лоскутов.

Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Зурабова пятого августа прошлого года. 11 августа президент РФ направил открытое послание своему украинскому коллеге Виктору Ющенко, где раскритиковал политику Украины по отношению к России сообщил о решении пока не направлять посла.

Однако приезд Зурабова в Киев может обернуться дипломатическим скандалом. дело в том, что Ющенко намерен потребовать, чтобы в МИД не принимали верительную грамоту у российского дипломата. Украинский лидер обосновывает это тем, что в документе не указано имя президент, которому он будет вручаться.