Госдеп обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе

В Госдепе США заявили, что в социальных сетях действуют множество сообществ, которые распространяют фейки об эпидемии коронавируса в Китае. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что все эти аккаунты связаны с Россией.

В Госдепе считают, что Российская Федерация проводит организованную кампанию по дезинформации. Якобы Москва заинтересована в том, чтобы во вспышке коронавируса в Китае обвинили Вашингтон.

"Намерение России - посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние", - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в Госдепе США.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России завершилась эпидемия гриппа.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что об эпидемии гриппа в нашей стране больше говорить не приходится - ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

"Сейчас ситуация с гриппом в России находится на неэпидемическом уровне", - отметил главный государственный санитарный врач в одном из интервью.

Читайте также: Число смертей от гриппа возросло в полтора раза

По словам специалиста, с завтрашнего дня, как и было запланировано, во всех учебных заведениях страны начнутся занятия, причем без каких-либо ограничений в связи с гриппом. "Все российские школьники пойдут в школу. Ограничений по причине заболеваемости гриппом не будет", - подчеркнул Онищенко.