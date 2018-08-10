Планы США по созданию космовойск подняли на смех

Вице-президент Майк Пенс анонсировал создание Космических сил. Команда Дональда Трампа попросила проголосовать за один из шести логотипов для нового подразделения ВС США. Их необычный дизайн стал поводом для шуток и отсылок к детским мультипликационным фильмам, передает Le Parisien.
Пользователи создали коллажи, на которых изображен президент США Дональд Трамп, помещенный в мир мультфильмов "Звездные войны" и "История игрушек".
Выбрать предлагается из шести логотипов в красно-синих тонах, один из которых должен стать символом Космических сил. Яркие цвета, броские шрифты и ракеты, нарисованные в стиле компьютерных играх, показались пользователями несерьезными, как и сама идея введения этого рода войск.
Пользователь @egmitte написал: "А что насчет НАСА? Это агентство, которое уже существует, не собирается милитализировать космос и не принесет в бюджет 8 млрд долларов".
Космические войска станут первым новым подразделением вооруженных сил США более чем за 70 лет.
«Теперь пришло время вписать новую великую главу в историю наших вооруженных сил, (пришло время) готовиться к новому полю сражения... Пришло время создать Космические войска Соединенных Штатов», - заявил 9 августа вице-президент США Майк Пенс, выступая в Пентагоне.
Цель нового подразделения - "завоевание космоса", желание Дональда Трампа, которое он неоднократно высказывал.
Источник фото: Twitter/@kasie
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