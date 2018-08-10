Военный эксперт США: до ядерной войны остался один шаг

США не стоит бояться ядерного щита России, об этом пишет Fox News, ссылаясь на американских военных экспертов.
Первое, что отмечают они, вооружение Москвы — вооружение оборонительное. Из этого следует, что страна вряд ли решиться на первый шаг. И даже если так произойдет, он не будет эффективным. Этот вывод американская сторона сделала из-за того, что РФ делает упор на вооружении наземного базирования, а США — морского.
Кроме того, от старшего военного эксперта частной разведывательной компании Stratfor Омара Ламрани прозвучало мнение о том, что оборонительной стратегии Москва придерживается, прикрывая слабое морское вооружение.
Следующий пункт, который успокаивает американских экспертов, — бюджет, выделяемый на содержание ВС: 69,2 млрд долларов в год. Вашингтон тратит по 554,2 млрд.
Ламрани также уверен, что Москве выгодно соблюсти договор СНВ-III. В противном случае она не будет иметь возможности увеличить арсенал (отметим, что договор предполагал сокращение ядерных боезарядов в 2 раза) и окажется в положении невыгодном.
Стоит отметить, что не все специалисты разделяют мнение Ламрани. Иные полагают, ядерная гонка не принесет пользу ни одной из стран. Если конфликт будет нарастать, полагает директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, то мир встанет перед реальностью ядерного удара. Он же разрушит мир.
Также спикер полагает неграмотным сравнивать арсеналы с теми, какие были в ХХ веке, изменилась их эффективность. Стало и больше стран, у которых есть такое оружие. Особо Кристенсена тревожат конфликты в регионах, например, меж Индией и Пакистаном. В это столкновения могут быть вовлечены более мощные ядерные державы. Так, возможен сценарий, когда США выберут страну, для которой станут "ядерным опекуном", а РФ и Китай решат защитить иное государство.
Ранее "Правда.Ру" транслировала позицию ИноСМИ о том, что лишь ядерный щит охраняет Россию от распада. Это оружие — способ отстоять свою позицию, не дать США навязать собственную точку зрения.
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