Все из-за Турции: МИД Греции нашел причину проблем с Россией

Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением о том, что страна желает дружеского сосуществования с Россией, передает ТАСС.

"Греция - мирная страна с многоплановой независимой демократической внешней политикой. Как суверенное государство с долгой историей, она требует уважения и отношений на основе равенства с каждой другой страной. В этом контексте она выступает за политику дружеского сосуществования с Россией, великой страной с мощным присутствием в европейских дела", - говорится в документе, опубликованном ведомством.

Согласно документу, Греция желает добрых отношений и сотрудничества со своими соседями для решения проблем, таких как "вопрос о названии Республики Македонии", в разрешении которого заинтересованы не только сама страны, но и "Балканы, Европа и все народы".

"Россия на данный момент показывает, что не может понять принципиальные позиции внешней политики Греции. С тех пор как она начала сражаться как партнер Турции по оружию и предоставляет ей определенную помощь в сфере безопасности, она показывает, что неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет", - заявили в МИДе.

"Это показывает, что она не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике", - резюмировало министерство.

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